Rds Summer festival: ecco Brancale e Amoroso

L’edizione 2025 dell’Rds Summer Festival prende forma: Alessandra Amoroso e Serena Brancale sono le prime due ospiti.

Il 27 giugno sul palco di piazza Garibaldi salirà Serena Brancale, 35enne cantautrice e polistrumentista, che si è fatta conoscere con il suo singolo Baccalà. Lo scorso febbraio è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2025 dove ha partecipato con ‘Anema e Core’. Gli altri ospiti big che accompagneranno la Brancale nella serata saranno svelati a pochi giorni dall’evento. La Brancale è attesa anche ad Ancona dove il 31 luglio si esibirà in concerto all’arena sul mare nel porto Antico.

Il 28 giugno sarà invece il turno di Alessandra Amoroso, una delle regine della musica italiana. L’Amoroso è in dolce attesa, il suo primogenito nascerà a settembre. Anche se lei sarà la regina del sabato sera targato Rds, sarà accompagnata da altri due ospiti big. Una due giorni di festa che, come da format, partirà dal primo pomeriggio fino a tarda notte. I concerti saranno come sempre il clou dell’evento che quest’anno vedrà sul palco gli speaker di Rds Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini.

Con loro saliranno sul palco anche artisti emergenti e tiktoker, che scalderanno il pubblico in attesa dei concerti. Il villaggio di Rds sarà allestito lungo il primo tratto di via portici Ercolani e nel perimetro di piazza Garibaldi. Un evento che per quarto anno fa tappa in città pronto a riconfermarsi tra le iniziative di successo della stagione estiva. Sarà proprio l’Rds Summer Festival a lanciare i grandi concerti in programma in piazza Garibaldi dove il 6 luglio sono attesi gli Skunk Anansie e il 7 luglio Bresh. Ma la spiaggia di velluto non si ferma, perché dal 2 al 4 luglio è in programma il Senigallia Jazz Festival con che inizierà con il concerto di Amii Stewart a cui seguiranno Noa e Incognito.