Rds Summer festival: prenotazioni ancora aperte per le due serate

Rds Summer Festival, ancora in fase di definizione gli ospiti di alcune date delle tappe del tour e si allunga l’attesa per le prenotazioni. Due le serate in programma in città, il 23 giugno si partirà con un dj set alle 18 e si proseguirà con un concerto fino a tarda notte, ospiti della serata Achille Lauro e Giorgia. Si esibiranno anche Luigi Strangis e Matteo Romano. Gli ospiti della serata di sabato 24 giugno non sono ancora stati resi noti, tra i nomi che circolano da qualche settimana c’è quello di Biagio Antonacci. Ma la spiaggia di velluto, prima tappa delle sei complessive del Festival, non è l’unica per cui non è ancora stato svelato il programma, ci sono anche Barletta e Marina di Pietrasanta. I biglietti potranno essere prenotati attraverso il sito ticketone, dov’è già presente la possibilità di prenotarsi per ottenere la comunicazione dell’apertura delle prenotazioni.

Una piazza aperta a 5mila ingressi, un numero che non è definitivo e che potrebbe aumentare nelle prossime settimane se la richiesta dovesse essere di gran lunga superiore alle disponibilità.