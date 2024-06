Rds Summer Festival, sul palco. Tiromancino, Emma e Boomdabash

Rds Summer Festival, delineato il programma degli ospiti: ad aprire la due giorni di concerti in programma il 21 e 22 giugno saranno i Boomdabash e gli Effeil 65, mentre per la seconda serata ci saranno Emma e Baby K, tra gli artisti saliranno sul palco di piazza Garibaldi ci sono anche i Tiromancino, Fred de Palma, Cara, Cioffi, il Tre e Rhove. L’Rds Summer Festival 2024 e sarà condotta dalle voci di Tutti Pazzi per RDS: Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti e Marco Baz Bazzoni, per la prima di sei date che toccheranno varie località d’Italia. Per il terzo anno consecutivo la spiaggia di velluto è la città da dove Radio Dimensione Suono ha deciso di lanciare il suo tour estivo: sei date, per circa sessanta big della musica italiana pronti ad infiammare le piazze e lanciare così la colonna sonora dell’estate. Ultimi ad inserirsi nella line up lanciata dall’emittente radiofonica sono stati proprio gli Eiffel65, altri big potrebbero aggiungersi alla lunga lista. Una due giorni di concerti gratuiti a cui sarà possibile partecipare registrandosi nel sito di Rds, un modo per regolare gli ingressi e garantire così la sicurezza degli eventi.

Anche quest’anno continua la collaborazione con Galbanino per "Rds Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2" insieme a Open Stage. Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di Rdnext, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ – presenteranno i talenti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. Al termine del festival verrà scelto un artista che avrà la possibilità di incidere e pubblicare un brano inedito prodotto dal celebre producer Canova.Tra i main sponsor dell’iniziativa anche Coca Cola, che animerà lo spazio del Festival offrendo momenti di svago, giochi, attività di sampling e distribuzione gadget, con la possibilità per il pubblico di godere di ulteriori elementi di intrattenimento e di vincere premi ed esperienze esclusive. Nel perimetro della piazza sarà allestito un vero e proprio villaggio dove poter trascorrere momenti di svago, ma anche immortalarsi in coreografie uniche per ricordare, con un’immagine, l’estate che sta per cominciare.

Un’estate in musica quella di Senigallia dove il 30 luglio, in occasione del Rotondo Music Festival si esibirà Nada, mentre il 1 luglio, in piazza Garibaldi, sarà la volta dei Simple Minds, uno dei concerti più attesi della stagione. Il 3 luglio a salire sul palco della spiaggia di velluto saranno invece i Pooh.