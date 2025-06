Rds, un successo che apre la settimana di eventi

Rds, Alessandra Amoroso sul palco col pancione fa esplodere piazza Garibaldi. Successo per la serata di chiusura dell’Rds Summer Festival, a salire sul palco allestito in piazza Garibaldi, dopo le esibizioni dei partecipanti al contest ‘Galbanino il palco è tuo’ sono stati Sangiovanni, Benji&Fede, Leo Gassman e Cioffi, il ritorno dopo un anno di Baby K e Fred De Palma e Alessandra Amoruso. Una piazza gremita ha cantato e ballato in attesa dell’esibizioni dei big partite pochi minuti dopo le 22. Cancelli aperti alle 18 e via di corsa ad accaparrarsi un posto in prima fila: poche invece le code ai varchi dove volontari e addetti alla sicurezza si sono sincerati che all’interno della piazza non fossero introdotte bottiglie con il tappo, o lattine. Divieto anche per il vetro e borracce che potevano essere lasciate all’ingresso e ritirate una volta finito il concerto. Sold out la piazza dove sono arrivate, come da programma, circa 7mila persone.

E con gli ospiti dell’Rds Summer Festival al via la settimana dei grandi concerti: da mercoledì a venerdì torna Senigallia in Jazz con ospiti eccellenti come Amii Stewart, Noa e Incognito. Il 5 luglio spazio alla risata, sullo stesso palco va in scena lo spettacolo di Enrico Brignano. E la stessa sera, ai Bagni ‘La Baia del Porto’ è in programma la Charity dinner della Bilboa Bobo Padel Summer Cup. La stessa sera al Mamamia l’atteso live di Kid Yugi. Non ci si ferma e domenica in piazza Garibaldi arrivano gli Skunk Anansie, la settimana dedicata alla musica si concluderà martedì 7 con il concerto di Bresh. La spiaggia di velluto sarà presente in autunno nei palinsesti Mediaset con la fiction ‘Alex Bravo Poliziotto a modo suo’, presentata ieri a Riccione in occasione dell’Italian Glob Series Festival, dove sono andati in onda i trailer della fiction di undici puntate dove ci sarà tanta Senigallia. Una promo importante per quella che è ormai diventata una delle mete vacanze più ricercate dai turisti italiani, pronta ad offrire oltre alla spiaggia e alle sue eccellenze enogastronomiche, borghi e colline d’autore.