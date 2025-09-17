"Re Formaggio" in bilico. Trattative per la vendita

Il commercio anconetano rischia di perdere un altro, autentico fiore all’occhiello. O meglio, per ora dovrebbe trattarsi di un passaggio di mano quello che riguarda una delle botteghe più prestigiose e di qualità. Stiamo parlando di Re Formaggio, la casa dei prodotti di qualità che da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento del commercio cittadino per tantissimi clienti, anconetani e non. La voce secondo cui Re Formaggio stesse chiudendo i battenti non corrisponde al vero, la realtà dei fatti dice che l’attuale proprietà è in trattativa per il passaggio di consegne dell’attività di piazza Kennedy. Dietro la scelta di lasciare, o meglio di consegnare la bottega a un altro soggetto, di cui non si conoscono al momento le generalità, non ci sono motivazioni economico-finanziarie, ma più semplicemente una volontà familiare di lasciare e magari di concentrarsi su altro.

Dopo la storica gestione dei decenni passati da parte della famiglia Budano, Re Formaggio da tanti anni è passato a un’altra gestione familiare, in particolare quella della famiglia Toccaceli, rappresentata anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Jacopo Toccaceli (nella foto). Lo stesso politico ha confermato al Carlino l’avvio di una trattativa, ovviamente top secret e tutt’ora in corso, ma non ha voluto aggiungere altri dettagli. Bisognerà capire le intenzioni dei futuri proprietari del locale all’angolo tra piazza Kennedy e via dell’Appannaggio; per capirci se mantenere la stessa tipologia di commercio, ossia prodotti di altissima qualità gastronomica, a partire ovviamente e come dice il nome, dai formaggi (straordinarie le selezioni di Parmigiano Reggiano), oppure cambiare tipologia di prodotti e soprattutto di servizio in generale. L’importante è che il centro di Ancona non perda un altro negozio, specie uno con quelle caratteristiche e con quei livelli di qualità.

Un tessuto commerciale che in centro purtroppo, ormai da anni, sta cambiando in peggio. Le serrande abbassate sono sempre di più, ma anche quelle che si rialzano spesso dietro hanno catene o negozi di livello più basso rispetto al passato. Tanti i negozi chiusi lungo i corsi, nelle piazze principali, ma anche nella suggestiva via degli Orefici. Il capoluogo delle Marche non attira più grandi firme e le poche rimaste sono sempre in bilico. Dopo Champion e la Bontà delle Marche, perdere anche Re Formaggio sarebbe oggettivamente troppo.

Pierfrancesco Curzi