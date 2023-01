Rea porta il jazz a Casa Artusi Giochi e doni sul colle

A Forlimpopoli si festeggia la Befana con Danilo Rea, i Pasqualotti e il film di animazione per i più piccoli. Alle 11 di domani Casa Artusi ospiterà il tradizionale concerto a cura dell’associazione culturale ‘Dai de Jazz’ di Forlimpopoli, affidato per l’occasione ad uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo, Danilo Rea. Nella sua ‘Improvvisazione di piano solo’ trova il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, piazza Garibaldi ospiterà i Pasqualotti, mentre per i più piccoli il cinema Verdi ha programmato due proiezioni, alle 15 ed alle 16.50, de ‘Il gatto con gli stivali 2’, l’ultimo film di animazione di Joel Crawford prodotto dalla DreamWorks. Bertinoro festeggia l’Epifania con un programma ricco di iniziative: A colorare l’atmosfera dell’Epifania per Bertinoro ci saranno calze della Befana per i più piccini, stand, dolciumi e i cori dei Pasqualotti. Si parte oggi in piazza Colitto a Fratta Terme con polenta e vin brulè per i grandi e dolciumi per i più piccoli, a cura della Pro loco di Fratta, in collaborazione con Bar Nadiani.

In piazza del Duca a Bertinoro invece la Befana la si aspetta dalle 19 alle 23 con dolci e Pasqualotti a cura della Pro loco di Bertinoro. La Befana arriverà poi in piazza della Libertà venerdì dalle 15 alle 18 con la distribuzione delle calze e l’animazione per bambini con Bimbobell: giochi, canti e piccoli omaggi ai più piccoli. Vin brulé a cura dell’associazione il Molino Protezione Civile di Bertinoro. Nella hall del Grand Hotel Terme della Fratta dalle 16,30 arriverà la Befana a portare le calze a tutti i bambini presenti. L’evento sarà animato dai Pasqualotti di Civitella e da un piccolo rinfresco.

