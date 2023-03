Reagisce al vigile e gli sferra un pugno

Scazzottata al Carnevale di Brugnetto, due denunce. È la terza aggressioni nei confronti di un appartenente alle forze dell’ordine in una settimana. I fatti risalgono allo scorso 19 febbraio quando, durante la tradizionale sfilata dei carri allegorici, un 29enne senigalliese ubriaco ha causato una discussione con una persona e poi ha colpito uno degli agenti di polizia intervenuto per calmarlo. L’uomo passeggiava in via Garibaldi sferrando calci alle persiane delle abitazioni a piano terra a due passi dai bambini che lanciavano coriandoli durante il Carnevale.

Al giovane si sono avvicinati due poliziotti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", guidato dal comandante Leonardo Latini, in servizio durante la manifestazione: l’uomo è stato individuato e avvicinato dagli agenti a cui ha cercato di dire qualcosa poi ha iniziato a correre, ma poco dopo è caduta, in quanto si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso dell’alcool. All’uomo si sono subito avvicinati gli agenti, ma anche l’uomo con cui si era preso a parole prima che lo ha colpito alle gambe con la cinta. L’ubriaco ha cercato di sfuggire alla presa degli agenti colpendone uno alla mandibola procurandogli sette giorni di prognosi.

L’uomo in preda ai fumi dell’alcool è stato identificato: si tratta di un 29enne senigalliese che è stato sanzionato per ubriachezza molesta, in seguito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Lo sfogo nei confronti dell’ubriaco è costato a un 38enne di Trecastelli la denuncia per interruzione di pubblico servizio, in quanto ha reso ancora più difficile l’operazione degli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni ‘Le Terre della Marca Senone’, facendo scattare la fuga dell’ubriaco.