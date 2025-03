Reagiscono agli agenti. Arrestati dalla polizia

Si rifiutano di sottoporsi al controllo di Polizia ed aggrediscono gli operatori: arrestati. Lunedì sera la Polizia è intervenuta nei pressi di piazza D’Armi dove fermava un tunisino di 23 anni ed una donna, italiana di 19 anni, entrambi gravati da innumerevoli reati contro la persona, contro il patrimonio e violazione delle leggi sugli stupefacenti. Fin da subito i due si mostravano insofferenti al controllo, iniziando a proferire frasi oltraggiose e minacciose verso i poliziotti, del tenore "vi brucio vivi, vi ammazzo, toglietevi quella divisa". Nonostante gli inviti a mostrare i documenti e a calmarsi i due diventavano sempre più aggressivi, fino ad arrivare a tirare una testata ad un operatore di Polizia. La loro furia veniva fermata dagli operatori di Polizia che si vedevano costretti ad attingerli con taser in dotazione e a trasportarli in Questura. Durante il tragitto l’uomo colpiva ripetutamente il plexiglass della Volante con calci e testate, fino a danneggiarlo. Negli uffici di via Gervasoni i due non placavano la loro ira. I due sono stati arrestati e trattenuti per violenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale. nei loro confronti è scattato il foglio di via fino al 2028.