Real Cameranese chiamata alla conferma con l’Fc Osimo

Esami importanti per le due capoliste del girone B di Prima Categoria. La Real Cameranese ospiterà un Fc Osimo che seppur neopromosso ambisce alle posizioni di vertice. Il Borgo Minonna invece riceverà la visita di un Montemarciano che insegue, come Fc Osimo, la vetta distante solo due punti. Si sfidano le prime quattro in classifica e chi potrebbe approfittare degli scontri diretti è la Labor di scena sul campo della Castelleonese. Nel girone C Passatempese a Belforte del Chienti con le due squadre appaiate in terza posizione. Il programma.

PRIMA CATEGORIA, terza giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: San Biagio-Olimpia Marzocca (ore 14:30), Real Cameranese-FC Osimo (ore 14:30), Borgo Minonna-Montemarciano, Castelbellino-Ostra, Castelleonese-Labor, Sampaolese-Pietralacroce, Staffolo-Castelfrettese. Domani: Filottranese-Borghetto. CLASSIFICA: Real Cameranese e Borgo Minonna 6; FC Osimo, Labor e Montemarciano 4; Borghetto, Filottranese, Ostra Calcio e Pietralacroce 3; Castelfrettese, San Biagio, Staffolo, Olimpia Marzocca e Sampaolese 1; Castelbellino e Castelleonese 0. Girone C. Oggi: Real Elpidiense-Montecosaro (ore 14:30), Elite Tolentino-Camerino (ore 15), Argignano-Montemilone Pollenza, Belfortese-Passatempese, Folgore Castelraimondo-Casette d’Ete, San Claudio-Montecassiano, Urbis Salvia-Portorecanati. Domani: Potenza Picena-Borgo Mogliano. CLASSIFICA: Borgo Mogliano e San Claudio 6; Passatempese, Belfortese, Potenza Picena e Real Elpidiense 4; Montecassiano e Montecosaro 3; Castelraimondo e Camerino 2; Elite Tolentino, Portorecanati, Montemilone Pollenza, Urbis Salvia1; Casette d’Ete e Argignano 0.