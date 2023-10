Reazione allergica: soccorso un 45enne

Reazione allergica da farmaco, malore per un 45enne greco alla banchina 15 del porto di Ancona. Sul posto l’equipaggio del 118 della Croce Gialla di Ancona con ambulanza e automedica per il trasferimento del paziente in ospedale per accertamenti, seppure le sue condizioni non erano gravi. È accaduto sabato notte. I militi della Gialla dorica sono intervenuti anche di fronte alla loro sede, in conseguenza della caduta di un ciclista 35enne, anche in questo caso portato a Torrette per un politrauma. Ed infine in un locale della Baraccola, un 20enne del Congo è stato soccorso dopo aver alzato troppo il gomito.