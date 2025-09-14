Rebus Mercato delle Erbe. Tempi più lunghi, fondi a rischio. E chi gestirà la zona dei locali?

Il cantiere del Mercato delle Erbe verrà smontato prima della scadenza ultima del piano Next Generation EU, ossia 30 giugno 2026? E poi, chi sarà a gestire lo spazio commerciale del rinnovato impianto? Due enormi punti di domanda che potrebbero avere delle risposte interlocutorie, ma noi cerchiamo di andare più a fondo. Partendo dai lavori, iniziati subito dopo l’Epifania del 2024, per l’esattezza l’8 gennaio. A meno di un intervento straordinario, con il raddoppio della forza lavoro, al momento appare difficile un taglio del nastro entro la data fissata da Bruxelles. Il problema principale, al momento, resta la parte del solaio, o meglio la copertura superiore e la difficoltà di intervenire in quel settore mentre le attività sono in corso ai livelli sottostanti. Al netto dei problemi tecnici, in caso di mancato rispetto dei termini, cosa accadrebbe? È bene precisare che il ritardo dell’opera non è la sola in città, in regione, nel Paese e nei singoli Stati che compongono l’Unione Europea. Fatta questa premessa, doverosa, i prossimi mesi saranno fondamentali per capire i margini di trattativa tra la Commissione Europea e i singoli paesi sulla possibilità di allungare i termini delle scadenze, magari attraverso degli escamotage procedurali. Uno dei quali prevede la creazione, a livello nazionale, di una società collegata all’Ance (l’associazione nazionale dei costruttori edili) a cui girare i fondi in modo da controllarne l’effettiva spendibilità, potendo così spostare il termine di consegna delle opere almeno di sei mesi, dunque entro la fine del prossimo anno. Il Mercato delle Erbe rischia seriamente di non essere completato per giugno 2026, ma quasi sicuramente lo sarebbe per dicembre 2026. La regola comunitaria stabilisce che i fondi elargiti andrebbero riconsegnati all’Europa, ma gli oltre 5 milioni di euro previsti per il Mercato delle Erbe creerebbero un enorme buco di bilancio per le casse comunali. Uno scenario che nessuno immagina possa concretizzarsi. C’è poi il secondo fattore dirimente per il futuro della meravigliosa struttura liberty nel cuore del centro cittadino, ossia la gestione degli spazi commerciali. Rientrata l’ipotesi di uno spostamento delle attività mercatali al piano superiore (a cui è stato concesso il blocco degli aumenti degli affitti fino a due anni dopo la fine dei lavori), con i bar e i ristoranti al livello del terreno, mantenendo dunque fede al progetto originale, occorre individuare i soggetti privati che potranno gestire quel sito. Il Comune non lo potrà più fare, i costi aumenteranno e soprattutto sarà necessario trovare gli imprenditori disposti a investire dentro il Mercato delle Erbe.