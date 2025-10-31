Rebus stadio Dorico: slitta l’inaugurazione

La conclusione dei lavori degli stralci mancanti dello Stadio Dorico sta diventando una corsa a tappe. Un capitolo che doveva essere chiuso almeno da un anno si sta trascinando con nuovi problemi e posticipi. A inizio anno la giunta aveva annunciato che il grosso dei lavori – entrando nel tecnico gli stralci 3 e 7 che riguardano la parte vicina all’ingresso su viale della Vittoria, dal pezzo di pista di atletica, il bar, la piazza ‘sociale’, il campo da beach (quello da tennis aggiuntivo che ha modificato il progetto originale per ‘regalare’ un campo in più al circolo tennis è appannaggio del circolo stesso), al netto della sistemazione del campetto da basket – si sarebbe concluso prima dell’estate. Poi la scadenza è passata alla vigilia di Ferragosto e adesso l’ultimo aggiornamento porta la data al 30 novembre. Non è detto che quella data sarà rispettata e a quel punto è normale immaginare che il taglio del nastro slitterà al 2026, dopo le festività natalizie. Il motivo del ritardo, come il Carlino aveva in origine anticipato, è legato al rinvenimento sotto il terreno di una cisterna di gasolio e di altro materiale. A causa della bonifica del terreno si sono persi mesi fino ad arrivare a questo punto.