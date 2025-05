Recanatese: settimana decisiva per il passaggio di consegne con nuovi imprenditori

La settimana appena iniziata può o, meglio, deve essere quella decisiva nella vicenda, comunque complessa, del passaggio di consegne alla Recanatese. Rispetto a molteplici ed intricate situazioni che interessano altri clubs marchigiani, il "caso" giallorosso è, per diversi aspetti, infinitamente più semplice.

I conti, nella prospettiva della classica data del 30 Giugno, sono esemplarmente in ordine ed ai potenziali acquirenti non viene chiesto nessun esborso particolare se non garantire, per quanto possibile, che si allestisca una prima squadra all’altezza delle aspettative e si presti grandi attenzioni a un vivaio che, in regione, ha pochi eguali.

Sostanzialmente tramontata, o forse mai effettivamente decollata la "cordata Moretti-Zannini" che, nei giorni scorsi, ha diffuso una dichiarazione nella quale si sottolineava come "la palla è ora pienamente nelle mani della proprietà uscente e dell’Amministrazione Comunale", ribadendo la "necessità che le parti convergano su una soluzione condivisa mantenendo come obiettivo primario il bene di Recanati e della Recanatese", c’è sempre di più, all’"Ordine del Giorno", un pool nuovo di zecca composto da imprenditori e personaggi che comunque, nel recentissimo passato, sono stati coinvolti nella gestione di altre Società del territorio, tra l’altro riscuotendo consensi e ottenendo sul campo lusinghieri risultati.

Nel tentativo di fare da trait d’union a queste "composite anime" un dirigente, anche lui di lungo corso che si sta spendendo in prima persona in questa operazione nella quale comunque ha riscontrato ampie disponibilità. D’altronde, è stato rimarcato parecchie volte, la Recanatese ha saputo, negli anni della governance Guzzini, costruirsi una eccellente reputazione, non esistono assolutamente scheletri nell’armadio ed anzi si ha la sensazione che certe potenzialità possono essere ancor meglio, valorizzate.

Sul "fronte" dell’ex patron meglio non farsi troppe illusioni: anche un suo appoggio esterno, senza responsabilità dirette, appare problematico per mille motivi anche se, molte volte, al cuor non si comanda e per questo è prudente dire "mai dire mai".

La cordata andrà avanti comunque e nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’atteso faccia a faccia nel quale non si potrà non giocare che a carte scoperte e gli attuali identikit saranno, finalmente, svelati. A quel punto tutti, tifosi in primis, potranno tirare un sospiro di sollievo.

