Recanatese, ultima amichevole che dà più fiducia. Contro il Giulianova i giallorossi convincono

RECANANESE1GIULIANOVA1

RECANATESE: Zagaglia (1’st Mezzelani); Giusti (15’st Bruzzechesse), Cocino (1’st Ghio), Bellusci, Pesaresi (11’st Mordini); Carano, Paoltroni; Re (11’st Pierfederici), D’Angelo, Di Francesco (11’st Ciccanti), Lovotti All.Savini A disp. Vessella, Morichetti, Gioacchini, Mehemedi, Mobili

GIULIANOVA: Iovino; Esposito, Vuillermoz; Giglio, Cortijo, Morri; De Silvestro, Scimia, Martiniello, Carbonelli, Bolondi All.Cappellacci A disp. Negro, Luzi, Agostini, Pesoli, Fiaschi, Crosariol, Mbaye, Gionaj, Gallo, Grisley, Casciano

Reti: 18’pt De Silvestro, 16’st Ciccanti

Certi ‘test’ vanno presi per quello che sono, ossia con tutta la prudenza del caso, ma la Recanatese vista contro il Giulianova ha mostrato qualche timidissimo segnale positivo rispetto al semi-disastro di Coppa. Soprattutto nella ripresa i giallorossi di casa hanno convinto con esterni d’attacco finalmente capaci di saltare l’uomo, e una difesa, se non altro, più attenta e reattiva. Attendendo novità imprescindibili dal mercato, si deve far tesoro di certe indicazioni giunte, tra l’altro, contro un avversario accreditato quantomeno per un campionato di avanguardia. Spiccioli di cronaca: su cross di Pesaresi, D’Angelo libero sul secondo palo, sbaglia l’impatto con la sfera e spedisce alle stelle. Gli ospiti passano al termine di un bello scambio al limite finalizzato con un preciso diagonale all’angolino dal talentuoso ex fermano De Silvestro. Poco dopo tracciante di Bolondi fuori di un niente. Paoltroni è bravo poi a liberare Re, che tenta la giocata da futsal con scarsi risultati. Meglio la Recanatese nel secondo tempo, per effetto soprattutto di un triplo cambio che produce subito i suoi effetti. Pierfederici, a suo agio sulla fascia, scambia con D’Angelo ma manda sopra la traversa. Il pari arriva su assist di testa di Lovotti, servito da Mordini che libera Ciccanti, il quale di piatto batte il portiere in uscita. Al 23’ fa tutto benissimo Mordini, che ha il pallone buono sul piede debole e non concretizza. Giulianova che si fa vivo con Gionaj, conclusione deviata. Finisce in parità: il tempo delle chiacchiere è finito: da domenica si fa sul serio. Per finire un paio di assenze: giustificata quella del dt Cianni, indaffaratissimo a Milano, non prevista quella del dg Giulietti.

a. v.