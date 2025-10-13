Recanati non si distrae. Piegato un forte Termoli

83

TERMOLI

77

SVETHIA : Buzzone 22, Marcone ne, Gurini 10, Urbutis ne, Andreani 3, Semprini Cesari 6, Zomero 10, Sabbatini 4, Kossowski ne, Pozzetti 15, Ndzie ne, Magrini 13. All. Schiavi.

AIR BASKET TERMOLI: Matera 9, Odigie 19, Pierucci 17, Cappella ne, Marino ne, Buonanno ne, Dieng 20, Cassano 8, Rupil.

Arbitri: De Rosa di Vallefoglia e Virgili di Porto Sant’Elpidio.

Parziali: 19-13, 27-22, 15-14, 22-28.

Progressivi: 19-13, 46-35, 61-49, 83-77.

Note: uscito per 5 falli: Dieng (Air Basket Termoli).

Recanati fa tre su tre ed è in vetta alla classifica assieme a Porto Recanati e Civitanova.

La formazione di coach Schiavi (foto) riesce a piegare un avversario che non si dà mai per vinto e che lotta fino alla fine. La formazione leopardiana parte bene con tre bombe di fila di Pozzetti, la partita è in mano della formazione di casa che però non riesce a imprimere l’accelerazione giusta per staccare gli avversari che così rimangono sempre in partita.

Il primo quarto si chiude (19-13) con i locali i vantaggio e si va all’intervallo lungo sul +11 (46-35).

Nel terzo quarto la squadra di Schiavi parte bene e imprime il giusto ritmo quando a un certo momento si ripete quanto visto contro Senigallia.

E cioè la squadra commette negli ultimi 5 minuti tanti errori, perde molti palloni e Termoli, una squadra fisica, sfrutta ogni opportunità per riportarsi sotto e riaprire la partita perché Recanati ha un vantaggio di soli 3 punti.

Tutto torna di nuovo in discussione, ma i recanatesi riescono a evitare il peggio e nel finale allungano il passo. Il risultato è così messo in discussione ma la Svethia riesce ad assicurarsi il bottino pieno. È una prova positiva per Recanati che si esprime a corrente alternata, ma alla fine centra un’importante vittoria.

Da segnalare la buona prestazione di Buzzone che firma 22 punti, Urbutis non è entrato ma il giocatore è sulla via del recupero e non è affatto da escludere che possa tornare a disposizione sabato nel match in programma alle 20.30 a Vasto.