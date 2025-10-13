Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Genitori accoltellatiCesare Paciotti mortoChi era PaciottiSpray peperoncinoNuovi biglietti Radiohead Cibi fermentati
Acquista il giornale
CronacaRecanati non si distrae. Piegato un forte Termoli
13 ott 2025
LORENZO MONACHESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Recanati non si distrae. Piegato un forte Termoli

Recanati non si distrae. Piegato un forte Termoli

Tre su tre e primato in classifica in condivisione con le "sorelle" maceratesi

Tre su tre e primato in classifica in condivisione con le "sorelle" maceratesi

Tre su tre e primato in classifica in condivisione con le "sorelle" maceratesi

83

TERMOLI

77

SVETHIA : Buzzone 22, Marcone ne, Gurini 10, Urbutis ne, Andreani 3, Semprini Cesari 6, Zomero 10, Sabbatini 4, Kossowski ne, Pozzetti 15, Ndzie ne, Magrini 13. All. Schiavi.

AIR BASKET TERMOLI: Matera 9, Odigie 19, Pierucci 17, Cappella ne, Marino ne, Buonanno ne, Dieng 20, Cassano 8, Rupil.

Arbitri: De Rosa di Vallefoglia e Virgili di Porto Sant’Elpidio.

Parziali: 19-13, 27-22, 15-14, 22-28.

Progressivi: 19-13, 46-35, 61-49, 83-77.

Note: uscito per 5 falli: Dieng (Air Basket Termoli).

Recanati fa tre su tre ed è in vetta alla classifica assieme a Porto Recanati e Civitanova.

La formazione di coach Schiavi (foto) riesce a piegare un avversario che non si dà mai per vinto e che lotta fino alla fine. La formazione leopardiana parte bene con tre bombe di fila di Pozzetti, la partita è in mano della formazione di casa che però non riesce a imprimere l’accelerazione giusta per staccare gli avversari che così rimangono sempre in partita.

Il primo quarto si chiude (19-13) con i locali i vantaggio e si va all’intervallo lungo sul +11 (46-35).

Nel terzo quarto la squadra di Schiavi parte bene e imprime il giusto ritmo quando a un certo momento si ripete quanto visto contro Senigallia.

E cioè la squadra commette negli ultimi 5 minuti tanti errori, perde molti palloni e Termoli, una squadra fisica, sfrutta ogni opportunità per riportarsi sotto e riaprire la partita perché Recanati ha un vantaggio di soli 3 punti.

Tutto torna di nuovo in discussione, ma i recanatesi riescono a evitare il peggio e nel finale allungano il passo. Il risultato è così messo in discussione ma la Svethia riesce ad assicurarsi il bottino pieno. È una prova positiva per Recanati che si esprime a corrente alternata, ma alla fine centra un’importante vittoria.

Da segnalare la buona prestazione di Buzzone che firma 22 punti, Urbutis non è entrato ma il giocatore è sulla via del recupero e non è affatto da escludere che possa tornare a disposizione sabato nel match in programma alle 20.30 a Vasto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata