"Recinzioni per fermare l’ingresso degli ungulati Ma la Regione si muova"

di Giacomo Giampieri

L’installazione di fototrappole in via della Ferrovia da parte del Comune ha comprovato il passaggio di branchi di cinghiali nel cuore della notte che scendono dalle zone rurali e così hanno vita facile per accedere alla città, compiendo le scorribande che nell’ultimo periodo stanno preoccupando – e non poco – i cittadini. Quali iniziative può intraprendere il Comune di Ancona per porre un argine a questa situazione? Lo abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente, Michele Polenta.

Assessore, una difficile convivenza tra gli ungulati e gli anconetani...

"La situazione è complessa. Voglio ricordare che il regolamento e il controllo della fauna selvatica è in carico alla Regione Marche attravero la Polizia provinciale. Soltanto loro possono scegliere se procedere ad abbattimenti selettivi, catture o altre iniziative su indicazioni di tecnici e agronomi. Il raggio d’azione dei Comuni è piuttosto ristretto".

Come potete agire quindi?

"Il vademecum è nel protocollo d’intesa stilato nel 2021, quando il nostro sindaco, da presidente dell’Anci Marche, Valeria Mancinelli ha riunito tutti attorno ad un tavolo. La Regione, allora, aveva assunto impegni precisi cui non sono corrisposti fatti concreti. Ad esempio quello per dare più forza alla Polizia provinciale, con risorse per potenziare gli organici e mezzi e strumenti a loro supporto. Il Comune invece opera con misure indirette, non risolutive".

Quali?

"Promuovendo ordinanze per mantenere una città più decorosa, prestando maggiore attenzione all’igiene urbana e ai rifiuti. L’obiettivo è pulire le zone periurbane, dove ci sono fossi e canneti e ideali per gli ungulati per annidarsi e riprodursi. In più predisponendo delle recinzioni nei siti sensibili, scuole, parchi o altre di passaggio per le persone".

Ma non vi è il rischio che "chiudendo" da una parte, i cinghiali passino altrove?

"Certo, ma non possiamo fare altro. Li abbiamo visti in via della Ferrovia, zona Vallemiano, grazie ad una fototrappola installata dalla Polizia provinciale dopo un sopralluogo dell’ufficio Ambiente. Quella è una zona di passaggio e dunque critica, che ricade in alcuni terreni privati. Stiamo chiedendo agli stessi di recintarle. E intanto i sacrifici, anche economici, sono sulle nostre spalle e su quelle dei cittadini".

In che misura?

"Impiegando risorse comunali che altrimenti sarebbero destinate alla manutenzione delle strade, per esempio. Capite, il Comune svolge attività per sopperire alle mancanze della Regione Marche. E in questo modo i problemi restano".