Recital toccante per aiutare la ricerca Al Ridotto c’è "Notre Dame de Paris"

Un testo famoso, un recital toccante e una causa nobile. Sono questi i tre elementi che rendono speciale la serata di oggi (ore 21) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, dove andrà in scena il recital ‘Notre Dame de Paris’, con la voce e l’interpretazione di Daniela Scarlatti. Uno spettacolo che già da solo tocca corde profonde, perché tratto dal famoso romanzo di Victor Hugo, di cui Luigi Lunari ha curato l’adattamento e la riduzione, mentre la regia è di Patrick Rossi Gastaldi. Daniela Scarlatti, che sarà accompagnata dalla fisarmonica di Luca Colantonio, è attrice di cinema, televisione e teatro. Tra le molte fiction interpretate ci sono ‘Vivere’, ‘Il maresciallo Rocca’. ‘Carabinieri’, ‘La squadra’, ‘Don Matteo’, ‘Un posto al sole’, ‘Distretto di polizia’, ‘Un matrimonio’ (regia di Pupi Avati) e ‘Un passo dal cielo’. L’iniziativa è della onlus LaSpes, che si occupa di ricerca sulle malattie genetiche rare. A rendere la serata davvero speciale ci sarà anche Roberto Giacobbo, giornalista, autore e noto volto televisivo. Proprio Giacobbo che parlerà di LaSpes, raccontandone la storia e gli scopi, e interloquirà con le dottoresse Paola Coccia e Irene D’Alba, legate all’ospedale Salesi. Il cuore di questo evento, oltre al recital, è infatti l’importanza della ricerca. LaSpes, nata nel 2018 in memoria di Francesco, un giovane affetto dalla WAS, malattia rara del sistema immunitario di origine genetica, destina il cento per cento di quanto raccoglie per finanziare borse di studio a giovani ricercatori. Le borse vengono assegnate dal Comitato scientifico presieduto dal professor Alessandro Aiuti. Finora LaSpes, grazie a donazioni, eventi e raccolta fondi, ha finanziato due borse di studio a ricercatori dell’Ospedale San Raffaele di Milano e ha in corso un progetto di ricerca triennale con l’Istituto di ricerca ‘Mario Negri’, fondato dal professor Silvio Garattini. Anche l’ospedale Salesi, con il suo presidio sul territorio e l’alto livello delle prestazioni, si muove nell’ambito della ricerca, come spiegheranno i due medici. La serata, che ha il patrocinio e la sovvenzione del Comune, è ad ingresso libero (offerta a partire da 15 euro) e l’intero ricavato andrà a finanziare le borse di studio per la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Raimondo Montesi