Record di case sfitte. "È l’effetto Amazon"

In città, di 21.200 case, circa quattromila – ovvero il 20% – sono inoccupate, eppure oltre trecento famiglie povere attendono un alloggio. È quanto emerge dai dati dell’ufficio tributi, elaborati dal vicesindaco Samuele Animali. "A fronte di uno stock consistente di alloggi privati potenzialmente utilizzabili – evidenzia Animali, che ha affrontato la questione nei giorni scorsi durante un convegno dei sindacati Sunia-Sicet e Uniat –, sono pochi gli investitori professionali e molti piccoli proprietari preferiscono lasciare l’immobile libero, piuttosto che cederlo in locazione, per paura della morosità, della burocrazia e delle spese necessarie per liberare l’immobile o per generica sfiducia nel mercato". "C’è anche una sorta di effetto Amazon – rimarca il vicesindaco –, e cioè l’aspettativa che canoni e prezzi si alzeranno ulteriormente con le assunzioni previste dal colosso della logistica che si sta insediando alla Coppetella, assunzioni che dovrebbero portare a un ulteriore incremento della domanda". A Jesi, di 21.220 unità immobiliari abitative, 11.950 sono destinate ad abitazione principale, 760 concesse in uso gratuito, 1.840 locate a canone concordato. "Delle 6.670 unità abitative rimanenti – evidenzia Animali –, si stima che una parte, meno della metà, siano in locazione a canone libero, o in comodato gratuito, destinate ad attività ricettive o inagibili. Rimangono, ma si tratta sempre di stime, tra 3.500 e 4mila unità potenzialmente oggetto di locazione. Più di 400 alloggi sono di edilizia residenziale pubblica (case popolari), di cui una cinquantina non occupati per vari motivi, a fronte di 300 famiglie in graduatoria. Alloggi che non esauriscono la platea di coloro che sono in difficoltà, platea nella quale vanno oggi inserite anche famiglie che non hanno i requisiti per gli alloggi Erap, ma fanno fatica ad arrivare alla fine del mese". Il Comune dispone invece di 113 alloggi, di cui una ventina liberi, "perché inagibili o da recuperare". Ci sono poi alloggi in edilizia sovvenzionata fermi da tempo. "Abbiamo rinnovato la collaborazione con l’Erap, ma la chiusura dei cantieri alle Carcerette e in via Tessitori (Torre Erap) è ancora di là da venire – conferma Animali –. Sul territorio l’emergenza casa riguarda soprattutto Jesi città, le famiglie straniere o di origine straniera, i disoccupati, ma anche famiglie monoreddito e i lavoratori a tempo determinato".