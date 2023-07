Record di irregolarità su strada a Osimo, 20enne senza patente denunciato

Il numero delle irregolarità su strada è già da record a Osimo. Continuano a essere capillari i controlli del territorio da parte della Polizia municipale, in particolare visto l’approssimarsi della stagione estiva nelle strade di maggior scorrimento. Nei premi sei mesi del 2023 sono 157 i veicoli sottoposti a sequestro e fermo e 457 quelli sospesi dalla circolazione per omessa revisione. Durante i consueti controlli predisposti per il controllo del territorio osimano, sia del centro storico ma anche delle frazioni, gli agenti l’altra sera, grazie al sistema comunale di videosorveglianza in collegamento diretto con le pattuglie sul territorio hanno intercettato un veicolo sospetto nel piazzale della chiesa del San Carlo. Il conducente, un 20enne di origini straniere, con a bordo la compagna al momento del controllo non è stato in grado di esibire la patente di guida. In realtà non l’aveva mai conseguita. E’ stato denunciato per circolazione senza patente di guida, sanzionato per omessa revisione, omessa assicurazione e per circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro.