Record di iscrizioni per Svuota Cantine

Boom di presenze per la prossima edizione di Svuota Cantine, che si svolgerà domenica in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio. In breve tempo sono stati assegnati tutti i 94 stalli disponibili e sono in lista di attesa altri 50 aspiranti partecipanti, in gran parte provenienti da fuori comune. I banchi resteranno allestiti dalle 10 alle 19.

L’iniziativa rappresenta l’occasione per trovare oggetti in buono stato e, per gli acquirenti più fortunati ed esperti, anche tesori dell’antiquariato. Con Svuota Cantine i cittadini maggiorenni possono mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, su suolo pubblico messo a disposizione gratuitamente dal Comune, purché gli articoli non siano di eccessivo valore (al massimo 200 euro).

L’evento serve a promuovere una cultura della sostenibilità e del riuso. In piazza Fratelli Bandiera sarà presente uno stand del Cea comunale per due appuntamenti. Alle 10.30 e alle 16.30 i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi per realizzare oggetti con materiali di riciclo, come origami con la carta, vasi e portapenne con i contenitori in plastica.