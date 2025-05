Recuperata la speleologa ferita dentro la Grotta del Fiume

Speleologa infortunata all’interno della Grotta del Fiume, nel sistema carsico di Frasassi: complesso intervento, sabato notte, da parte del Soccorso alpino e speleologico delle Marche. Secondo le ricostruzioni, la donna stava svolgendo attività addestrative all’interno della stessa grotta quando, improvvisamente, un pilastro della roccia avrebbe ceduto sopra di lei ed ha finito per travolgerla.

Una volta che è partita la chiamata di emergenza, le squadre del Sas marchigiano sono intervenute prontamente sul posto assieme al sanitario, che ha provveduto a stabilizzare e imbarellare la paziente, che avrebbe riportato traumi e ferite alle gambe. Le operazioni di trasporto della barella verso l’uscita sono durate circa tre ore. Quando la speleologa è stata trasferita all’esterno della Grotta del Fiume, i tecnici della Stazione di Ancona hanno provveduto ad assicurare la risalita verso la strada. Erano circa le 23. La donna, quindi, è stata presa in carico dai sanitari del 118 e portata in ospedale a Fabriano per ricevere le cure del caso.