Recuperate e-bike per ottomila euro

Borseggiatrici sul lungomare di Marzocca, diffuso su Facebook l’identikit di una delle due donne che anche ieri hanno cercato di mettere a segno un colpo. Si tratta di due donne, di cui una con indosso un giubbotto nero e cappuccio, le stesse che martedì avrebbero sottratto uno zaino a un uomo che si trovava in spiaggia e che è riuscito a recuperarlo grazie al Gps.

Domenica i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno portato a termine un brillante intervento che ha permesso di rintracciare quattro biciclette elettriche, per un valore totale di ottomila euro, sottratte poche ore prima in zona centro. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una smerigliatrice con vari dischi da taglio, strumento solitamente utilizzato per forzare catene e lucchetti. Grazie agli elementi raccolti, è stato possibile collegarlo direttamente al furto delle e-bike insieme a due complici.

Martedì il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso due fogli di via, il 146esimo e 147esimo dall’inizio dell’anno, nei confronti di altrettanti giovani di origine egiziana arrestati per furto aggravato di bicicletta elettrica, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, tentato furto e ricettazione. L’ultimo furto di bicicletta è stato messo a segno ieri al ponte rosso, dove ignoti hanno rubato una bicicletta nera con borse mimetiche.