Recupero della Tari, in arrivo le cartelle: nelle casse 70mila euro

Per il Comune vale 70mila euro, tanto vale il recupero della Tari. Stanno arrivando in questi giorni, ai cittadini insolventi, gli avvisi di pagamento relativi alla Tari del 2021.

Avvisi di accertamento esecutivo, inviati tramite raccomandata, per un totale di 68mila 426 euro relativi alla tassa rifiuti, a cui si aggiungono 3mila 460 euro di addizionale provinciale Tefa da riversare alla Provincia di Ancona.

Le somme sono state formalmente accertate come entrate nel bilancio 2025 del Comune, che ora procederà con le relative riscossioni.

"L’attività, inserita nel piano esecutivo di gestione 2025-2027, si inserisce nella strategia dell’ente per contrastare l’evasione e garantire equità fiscale - spiega il sindaco Massimo Olivetti con delega al bilancio -. Si tratta di un’azione fondamentale non solo per il bilancio comunale, ma anche per il rispetto verso quei cittadini che pagano regolarmente le imposte".

Nel rispetto delle recenti normative, il Comune ha applicato il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio, garantendo ai contribuenti la possibilità di presentare eventuali osservazioni prima della notifica definitiva degli avvisi. Le entrate saranno esigibili entro il 2025, contribuendo a rafforzare le risorse a disposizione per i servizi locali.