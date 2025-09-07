Recupero delle mura storiche e anche delle due torri presenti

Il Comune ha ottenuto un contributo regionale di 400mila euro, 200 saranno investiti per il recupero di un nuovo tratto della cinta muraria che riguarda il bastione lungo tutta Costa Gioco del Pallone. Il finanziamento è stato confermato nei giorni scorsi con la pubblicazione del Decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio della Regione Marche che ha approvato la graduatoria relativa ai progetti presentati dai Comuni marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche.

"Il progetto, che prevede il restauro del paramento murario e la messa in sicurezza della Torre di Porta San Giovanni e della Torre dello Scorticatore, non deve essere classificato come un "semplice" intervento murario bensì un’operazione di riqualificazione che restituisce ai corinaldesi e ai visitatori un tratto significativo della cinta muraria e delle due torri per lungo tempo interdette all’accesso, consentendo nuovamente la fruizione di scorci di particolare suggestione e di prospettive uniche sul borgo e sul paesaggio circostante" - spiega l’Amministrazione - Le lavorazioni previste per il tratto di mura lungo Costa Gioco del Pallone seguiranno i principi del restauro conservativo, utilizzando tecniche rispettose della tradizione costruttiva locale. Inoltre, le terrazze delle torri saranno dotate di parapetti e di un’illuminazione discreta a Led, così da garantirne una fruizione sicura e suggestiva.