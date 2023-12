Recupero di 190mila metri quadri di aree, ok della maggioranza

Ok della maggioranza sirolese in Consiglio alla variante ecosostenibile al piano regolatore per adeguarsi alla variante del Piano del Parco del Conero adottata nel 2009. "Per la prima volta nella storia di Sirolo è stato eliminato l’incremento del sette per cento, pari a 42mila e 378 metri cubi, concesso dalla Regione Marche, Provincia e dalle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco del Conero nel 2010. Questa volumetria sarà restituita al Parco e non sarà mai più utilizzabile da nessuno – spiega il sindaco Filippo Moschella –. Allo scopo di preservare le aree verdi ed evitare il consumo di suolo agricolo è previsto il recupero di aree rurali per una superficie superiore a 190mila metri quadri. Le strutture turistico-ricettive potranno aumentare la dimensione fino al 20 per cento".