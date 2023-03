Recupero di strade e mura Centro, periferia: persino grotte

di Pierfrancesco Curzi

Asfalti nuovi, mura recuperate, il sovrappasso a Torrette, i lavori al Passetto tra scalinata e sentiero per la Grotta Azzurra: Ancona in fermento tra mille cantieri operativi. Marzo e aprile, l‘inizio della primavera, sono i mesi ideali per rifare i manti delle strade ammalorate e il capoluogo dorico in questo senso ne ha accumulate parecchie nel corso dell’inverno. Interventi non rimandabili come quello tra piazzale Italia e la stazione che tuttavia tanto caos viario sta provocando. Ruspe e betoniere al lavoro anche in corso Mazzini, nel cuore del centro storico e fino a pochi giorni fa in piazza Stamira dove l’intervento non aveva i crismi dell’urgenza. Diverso il discorso per via 1° Maggio, alla Baraccola, snodo viario fondamentale che versava in pessime condizioni, mentre si aspetta lo stesso lungo la parallela via Albertini. E poi c’è via XXV Aprile: "In questa strada insistono contemporaneamente ben quattro cantieri e il sottopassaggio a Vallemiano è chiuso. Una situazione drammatica per i commercianti e i residenti. La Lega esprime la propria solidarietà agli anconetani vittime dei cantieri pre-elettorali improvvisamente apparsi in città" attacca Antonella Andreoli, segretaria e capogruppo della Lega Ancona. La vera priorità tuttavia, per quanto concerne le strade, è sicuramente via Conca, specie il tratto che va dal semaforo dell’ospedale fino alla rotatoria all’altezza di via Tronto. I lavori sono stati affidati dal Comune, manca solo che la ditta inizi l’intervento per risolvere una situazione davvero imbarazzante. A proposito di via Conca, domani, dalle 8 alle 18 sarà chiusa al traffico per consentire le operazioni di collaudo del ponte pedonale; il traffico verrà deviato su via Metauro. Servirà almeno un altro mese abbondante per attivare il sovrappasso, nella prima fase percorribile solo attraverso le scale. Per l’ascensore serve l’autorizzazione Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) e quel passo richiederà più tempo; brutte notizie per anziani e disabili. Al via l’intervento sulla mura di via Pirandello e poi c’è il capitolo Passetto. Mercoledì è iniziato il recupero della scalinata da piazza IV Novembre a mare, lunedì toccherà alla falesia del Cardeto. Sarà necessario interdire il passaggio lungo lo stradello per la Grotta Azzurra. Il tutto per una spesa di 2,6 milioni di euro. Fine dei lavori fissata al 15 maggio, sperando che non slittino a estate inoltrata.