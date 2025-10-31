Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ancona
Cronaca
31 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
  Redditi sopra la media, ma c'è il rischio povertà

Redditi sopra la media, ma c'è il rischio povertà

Dall’analisi dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2024, relative ai redditi prodotti nel 2023, emerge per Osimo un quadro complessivamente...

Il centro di Osimo

Il centro di Osimo

Dall’analisi dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2024, relative ai redditi prodotti nel 2023, emerge per Osimo un quadro complessivamente positivo, con segnali di crescita economica e un livello di partecipazione fiscale superiore alla media nazionale. Dopo alcuni anni di lieve calo, torna ad aumentare anche la popolazione residente: nel 2023 hanno presentato dichiarazione dei redditi 26mila e 488 osimani, pari al 76,2 per cento della popolazione residente, una quota superiore alla media italiana (72,2 per cento) e solo di poco inferiore al dato regionale (77,3). Il reddito imponibile complessivo dichiarato a Osimo nel 2023 ammonta a 607,8 milioni di euro, con un incremento del 3,5 per cento rispetto al 2022. Il tessuto economico osimano resta orientato al lavoro dipendente, che rappresenta il 59,4% del reddito totale (contro il 53,9 nazionale), seguito dalle pensioni (31%). Quasi un terzo della popolazione (29,7) rientra nella fascia sotto i 15mila euro, a rischio di povertà. Con un reddito medio di 25mila euro, Osimo si colloca tra i primi Comuni della provincia, davanti a Castelfidardo (23mila e 857) e Loreto (22mila e 900). Il Comune con il reddito medio più elevato è Numana (27mila e 994), seguito da Sirolo (26mila e 790).

