Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, inizia l’iter

Violenza di genere, si discute in Regione della proposta del Partito democratico relativa al reddito di libertà. È ufficialmente iniziato l’iter istituzionale su questa forma di sostegno economico alle donne vittime di violenza. Donne che, per motivi di dipendenza economica, non possono affrancarsi dai propri aguzzini, spesso i mariti o compagni conviventi. Dall’ultimo rapporto annuale sulla violenza di genere nelle Marche, presentato lo scorso novembre, è emerso che 663 sono le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2021, 180 in più rispetto al 2020, e che le violenze subite avvengono principalmente tra le mura domestiche, coinvolgendo anche i figli.

"Le istituzioni, e in particolare la Regione, hanno il dovere di intervenire in maniera incisiva sull’aspetto economico che rende le donne prigioniere di contesti domestici segnati da abusi e violenze – spiega il consigliere dei dem Fabrizio Cesetti –. Molto spesso, infatti, le vittime, non disponendo di un adeguato reddito che potrebbe garantire loro indipendenza economica, per la paura di non riuscire a mantenere se stesse e i propri figli, rinunciano a denunciare i propri aguzzini e a liberarsi dai soprusi". L’evento sarà accreditato dall’ordine degli avvocati.