Referendum, nelle Marche votanti in linea con la media nazionale

E’ stata del 16,1%, l’affluenza alle urne registrata ieri alle 19 nelle Marche per i cinque referendum abrogativi, sostanzialmente in linea (qualche decimale sopra) con la media nazionale come era avvenuto alle 12. Le province dove si è votato di più sono state quelle di Ancona (18,1%) e Pesaro Urbino (16,4%).

L’affluenza alle urne registrata alle 12 era stata del 7,6%, sempre sostanzialmente in linea (qualche decimale sopra) con la media nazionale. Le province dove si era votato di più erano state quelle di Ancona (8,7%) e Pesaro Urbino (7,9%). Complessivamente in Italia alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si erano recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a oltre 52 mila seggi su 61.591 aperti in tutta Italia dalle 7. La regione dove fino alle 19 si era votato di più era stata la Toscana, con un’affluenza di poco superiore al 22%. Quella dove si era votata di meno la Calabria, con una presenza alle urne che ha lievemente in media superato il 10%. I seggi riaprono oggi dalle 7 alle 15.