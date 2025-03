Refurtiva nell’auto: tre denunciati. Ruba orologio in una casa, arrestato

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Osimo a intimare l’alt a una macchina con a bordo tre ragazzi lungo la statale 16 a Camerano. Nell’abitacolo i militari hanno notato tre paia di scarpe, due felpe e due paia di jeans nuovi, e poi arnesi (tronchesi e cacciaviti) per rimuovere le placche antitaccheggio dei capi. La merce era stata rubata in due esercizi commerciali di Osimo e Camerano, cui è stato restituito tutto. Nei confronti dei tre, 20enni di nazionalità albanese, due dei quali già noti alle forze dell’ordine, è scattata subito la denuncia furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Uno di loro, trovato in possesso anche di due involucri di cocaina per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Nei confronti dei denunciati è stata inoltre formulata proposta di foglio di via dai comuni di Osimo e Camerano per scongiurare l’ipotesi che possano commettere in futuro altri analoghi reati.

Un 44enne invece si è intrufolato in un’abitazione di Montefano l’altra sera da dove è riuscito a trafugare un orologio da mille e 300 euro. L’uomo, 44enne residente a Osimo, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato. I carabinieri infatti sono arrivati dopo che l’uomo aveva forzato il sistema di bloccaggio del cancello carraio dell’abitazione della vittima per entrare nel garage. E’ stato rilevato dal sistema di videosorveglianza privata e le pattuglie si sono messe in moto subito. Ieri al tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto con disposizione di custodia cautelare in carcere.