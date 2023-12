Regala il teatro, sotto l’albero la stagione tra prosa, musical e danza

A Natale regala il teatro. L’invito, ormai una tradizione ad Ancona, proviene da Marche Teatro, che alla Muse propone una carrellata di appuntamenti tra prosa, danza, musical e comicità.

Come ogni anno sarà possibile regalare il teatro come pacchetto da mettere sotto l’albero, acquistando un buono regalo o uno o più biglietti scelti tra tutti gli spettacoli, che verranno confezionati in busta rossa con logo argento e accompagnati da un biglietto pensato ad hoc per l’occasione. Un regalo per vivere un’emozione in platea o in galleria. Per informazioni: 071 52525, biglietteria@teatrodellemuse.org e www.marcheteatro.it.