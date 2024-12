‘Regalo sospeso’ ai piccoli pazienti dell’ospedale Salesi di Ancona

Ancona, 5 dicembre 2024 – Oggi ad Ancona si è tenuta la consegna dei cofanetti gioco ‘Regalo sospeso’ Unicef realizzati da Clementoni a favore dei bambini ospiti presso l’ospedale Salesi di Ancona.

La consegna è seguita alla conferenza stampa tenuta al Palazzo della Marche, ad Ancona a cui hanno partecipato: Dino Latini, Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Paolo Rozera, direttore generale dell’Unicef Italia, Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca avanzata Clementoni, Simone Pizzi, presidente del Consiglio Comunale di Ancona, Manuela Caucci, assessore ai Servizi Sociali di Ancona, Laura Polenta, direzione medica dell’ospedale Salesi, Michela Francoletti, direzione medica dell’ospedale Salesi, Mirella Mazzarini, presidente del comitato regionale Unicef Marche, Paola Guidi, presidente del Comitato provinciale Unicef di Ancona, Claudia Mancinelli allenatrice delle olimpioniche individualiste italiane Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e della società ginnastica Fabriano e testimonial Unicef e Pierpaolo Patrizietti, Comandante dei Vigili del fuoco di Ancona, Ambasciatori dell’UNICEF Italia. Ha moderato, il giornalista Giovanni Filosa.

L’iniziativa del ‘Regalo sospeso’ è realizzata dall’Unicef Italia in collaborazione con Clementoni a favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. I kit “Regalo sospeso” sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto, realizzato contiene: un libretto giochi e attività, il gioco di carte Unico Clementoni, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

“Quest’anno celebriamo i nostri primi 50 anni di attività, 50 anni dedicati a promuovere e realizzare i diritti dei bambini in Italia e nel mondo. Siamo felici che fra queste attività rientri anche quella del ‘Regalo sospeso’, iniziativa arrivata ormai al quarto anno e grazie alla quale abbiamo raggiunto circa 7.000 bambini ospiti presso strutture ospedaliere e in case famiglie in Italia. Attraverso il Regalo sospeso aiutiamo anche tanti bambini in difficoltà nel mondo, in fuga da guerra e conflitti e/o coloro che vivono in condizioni di povertà. Ancora una volta ci tengo a ringraziare Clementoni per avere deciso di essere al fianco di tanti bambini vulnerabili in Italia e nel mondo” – ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’Unicef Italia.

“L’iniziativa “Regalo sospeso” ci ricorda quanto il gioco possieda un linguaggio universale che stimola la fantasia, regala sorrisi e crea legami indissolubili” – ha dichiarato Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata. “Un mezzo che aiuta i bambini a sviluppare la loro creatività, a relazionarsi e a vivere emozioni condivise in un contesto di gioia e scoperta. Ed è proprio con questa missione che per il quarto anno consecutivo siamo orgogliosi di collaborare con UNICEF Italia: per donare alcuni momenti di leggerezza e speranza ai bambini che affrontano sfide difficili. Sostenere questo progetto è per noi un impegno importante, da sempre fermamente convinti nel valore sociale e educativo del gioco.”

“Il Consiglio regionale è vicino all’iniziativa del Regalo sospeso capace di contribuire al sollievo e alla felicità di tanti bambini. Il gioco è un linguaggio universale capace di superare le barriere e costruire un futuro migliore per la nostra comunità”- ha dichiarato Dino Latini, Presidente del Consiglio regionale della Marche.

È possibile sostenere la campagna dell’Unicef, ideata dai giovani volontari Younicef, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “Regalo sospeso” targato Clementoni effettuando una donazione presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo. I Regali sospesi saranno consegnati dai rappresentanti dell’UNICEF e di Clementoni e dai volontari del gruppo Younicef a circa 2.500 bambini in Italia, ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Per essere ancora più vicino ai bambini in difficoltà Clementoni effettuerà una donazione a sostegno dei programmi dell’UNICEF per tanti bambini vulnerabili nel mondo.