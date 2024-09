Regata del Conero e festa dello sport, ci siamo

Due eventi sportivi animeranno domani Ancona: su iniziativa dell’amministrazione comunale, infatti, il capoluogo ospiterà la seconda edizione della Festa dello Sport, nel cuore della città, e la Regata del Conero, lato mare. La Festa dello Sport è un appuntamento rivolto particolarmente a bambini e ragazzi e che celebra le associazioni sportive cittadine. Dieci di ore di programmazione, messa a punto in collaborazione con l’associazione culturale Essere Felici, durante la quale si alterneranno momenti dedicati alle tante discipline a spazi di intrattenimento e condivisione. La manifestazione si svolgerà in pieno centro storico tra piazza Pertini, piazza Cavour, piazza Roma e tutto corso Garibaldi, dalle 10 alle 20. Su queste strade ci saranno diversi campioni dorici, come il ginnasta Tommaso Brugnami, il podista Simone Barontini, Luigi Casadei dell’Atletica Anthropos, Sarah Al Halwani della nazionale italiana di taekwondo, e per l’equitazione Laura Marsili ed Elena Carpano. Seguiranno le presentazioni delle squadre The Begin Volley Ancona, Beach Volley School Ancona, Bola Padel Next e Club Scherma Ancona. Prevista infine la consegna della targa per il trentennale dalla scomparsa di Italico Conti, che verrà consegnata alla figlia Cristiana. "Con la festa dello Sport – dichiara il vicesindaco Giovanni Zinni – Ancona manifesta gratitudine alle associazioni che si impegnano costantemente per avvicinare bambini e ragazzi alla pluralità delle discipline sportive promosse sul territorio. È un lavoro enorme finalizzato a favorire una crescita sana ed equilibrata in un contesto sociale complesso, nel quale può capitare di perdersi. Quella di domenica è una grande occasione per approcciare il mondo dello sport, agonistico e non, che la città celebra anche con la venticinquesima edizione della Regata del Conero". Quanto a quest’ultima, c’è grande attesa per la tradizionale sfida velica cui gli anconetani assistono dalla scalinata monumentale del Passetto: alle 11 di domani, infatti, da quel tratto di mare partirà la Regata del Conero, che oggi sarà preceduta dalla Conero Cup Orc Invitational, una serie di regate a tempi compensati e a invito, cui parteciperanno una ventina di imbarcazioni particolarmente performanti che poi si ritroveranno alla partenza anche domattina. Per la Festa dello Sport saranno a disposizione due navette una da 38 posto e una da 20, che fino alle 18.30 collegheranno piazza Cavour ai due parcheggi delle Tavernelle e degli Archi, con partenza ogni trenta minuti.

g.p.