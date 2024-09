Regata del Conero Il maestrale spinge Trieste

Prima assoluta Anywave Safilens, al terzo successo consecutivo, seconda Blue e terza Kiwi: finisce in un’ora e un quarto, almeno per le imbarcazioni più veloci, la Regata del Conero giunta alla sua venticinquesima edizione. In una giornata tra sole e nuvole, spinta dal forte vento di Maestrale, la tradizionale sfida in mare con partenza davanti alla scalinata monumentale del Passetto ha visto ieri al via circa 150 equipaggi, suddivisi tra imbarcazioni più competitive e veloci, che hanno seguito il consueto percorso fino alle due boe di Portonovo per poi tornare di bolina verso il Passetto, e le cosiddette vele bianche, che sono arrivate fino alla boa del Trave per poi fare ritorno verso Ancona. Un nuovo format che ha permesso agli equipaggi meno noti di trovarsi a fianco alle imbarcazioni più performanti. Successo assoluto ai triestini di Anywave Safilens, con Alberto Leghissa al timone, già ampiamente in vantaggio dopo il primo tratto fino a Portonovo, seguiti da Blue, il TP52 del riminese Bonfiglio Mariotti, e Orlanda, l’altro TP52 romagnolo di Andrea Muratori. L’altra parte dello spettacolo è stato quello andato in scena intorno al Monumento, dove centinaia di anconetani appassionati di vela si sono radunati come ogni anno per assistere alle concitate fasi della partenza e, poco dopo mezzogiorno, all’arrivo di tutte le prime imbarcazioni. Il tutto con il consueto commento di Paolo Cori dal suo gazebo in cima alla scalinata. Insieme a lui Mauro Melandri di Zerogradinord e diversi ospiti, che si sono avvicendati a parlare di vela e della sfida in mare, primo tra tutti il sindaco Daniele Silvetti che poi ha dovuto lasciare la postazione per spostarsi tra le vie del centro dove era in corso la Festa dello Sport. Una regata tecnica e spettacolare, con la temperatura giusta, come ha sottolineato in diretta, dalla sua imbarcazione, il presidente di Marina Dorica, Andrea Giorgetti. Il lato di bolina ha quindi visto la rimonta di Kiwi, il Southern Wind 78 dell’anconetano Mario Pesaresi, barca da crociera e regata di 24 metri sempre molto performante, al quarto posto Orlanda. Prima delle vele bianche Ringhio di Riccardo Refe, dell’Ancona Yacht Club come Mario Pesaresi.

g.p.