Regatante cade in barca durante la partenza. Il cinquantenne soccorso dall’idroambulanza

Incidente al via, ieri, alla regata del quartieri, Trofeo Ancona in Vela, evento velico che precedeva l’appuntamento clou di stamattina. Il problema s’è verificato proprio prima dello start della prima regata, ieri mattina davanti al Passetto, quando in mare, mentre le imbarcazioni stavano preparandosi a tagliare la linea di partenza, un regatante di circa cinquant’anni, residente nel Lazio, cadendo a bordo dell’imbarcazione su cui si apprestava ad affrontare la regata, s’è procurato un trauma al costato per cui l’equipaggio ha dovuto chiamare l’idrosoccorso. L’uomo è stato prontamente soccorso in mare da un gommone di salvataggio che ha provveduto a trasportarlo a Marina Dorica in attesa dell’ambulanza, da cui poi un mezzo della Croce Gialla lo ha condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con codice di media gravità, dove sono state fornite al velista le cure del caso.