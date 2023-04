Regate Mondiali Rossi Dynasty, padre e figlia all’ultima boa

Era già accaduto in altre circostanze che vincesse Claudia Rossi, e in altre che gli equipaggi di padre e figlia si sfidassero fino all’ultima virata, fino all’ultimo traguardo, come sei anni fa, a Capri. Quella volta, però, fu il Farr 40 di Alberto Rossi e di Enfant Terrible a vincere la sfida contro Pazza Idea. Lo scorso anno, al Mondiale di Melges 32, Alberto ha voluto con sé la figlia Claudia nell’equipaggio di Enfant Terrible, giunto secondo. Da quest’anno nella flotta padre e figlia sono avversari: Alberto al timone di Enfant Terrible Adria Ferries e Claudia al timone di Petite Terrible Adria Ferries. Domenica scorsa a Puntaldia, in Sardegna, si è conclusa la prima tappa delle World Leagues di Melges 32, serie di regate che hanno lo scopo di permettere ai partecipanti di sfidarsi in diverse circostanze, preparandosi nel modo migliore in vista del Mondiale, in programma a Porto Ercole, nelle acque dell’Argentario, tra fine agosto e i primi di settembre. Domenica, nell’ultima giornata di regate in Sardegna, vento e mare hanno messo alla prova i timonieri. La situazione non ha impensierito i team di Alberto e Claudia Rossi, abili a concludere la frazione con il titolo di Boat of the Day, ottenuto da Enfant Terrible Adria Ferries, vincitore dell’ultima prova della serie, e con il secondo posto assoluto di Petite Terrible Adria Ferries, premiato anche come miglior team debuttante tra le boe della classe Melges 32. Terzi i campioni del mondo in carica di Pippa 2 di Lasse Petterson, quarto, appunto, Enfant Terrible Adria Ferries. Gli equipaggi si ritroveranno per la seconda serie di regate della World League con i monotipo Melges 32 tra circa un mese ancora a Puntaldia.