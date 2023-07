Reggina bocciata E le rondinelle sperano ancora

Il Brescia dovrà aspettare almeno fino al 28 luglio, quando ci sarà il nuovo Consiglio Federale, per vedere il proprio nome tra le riammesse al prossimo campionato di serie B. Ma dopo che il presidente della Figc Gabriele Gravina ha definito "un’ipotesi" lo slittamento della partenza del prossimo campionato, in origine fissato per il 18-20 agosto, nel quartier generale biancoazzurro si preparano al peggio ovvero attendere fino al 29 agosto quando ci sarà l’ultimo grado di giudizio sulla Reggina esclusa prima dalla Covisoc e poi dalla Figc. I calabresi possono ricorrere adesso al Collegio di Garanzia del Coni in programma il 20 o 21 di questo mese (e tramite un comunicato ufficiale hanno già detto di volerlo fare) poi al Tar del Lazio che si pronuncerà il 2 agosto e al Consiglio di Stato in programma il 29 di agosto. E’ chiaro che stando così le cose, la serie B non può che slittare. Il Brescia intanto ha ufficializzato che il ritiro estivo si terrà dal 16 al 27 luglio al Centro Sportivo di Torbole Casaglia. E’ atteso a breve anche l’annuncio dell’allenatore, anche se Cellino ha sotto contratto Gastaldello per un altro anno e ha piena fiducia nel suo uomo che ha fatto debuttare nel finale della scorsa stagione e che con una rimonta aveva portato le Rondinelle al playout perso con il Cosenza.Cristiano Tognoli