Ancona, 3 maggio 2019 - La nuova regina della Thailandia in vacanza a Portonovo. Una decina di giorni immersa nella natura della baia prima di ricevere il titolo (il primo maggio) e dell’incoronazione prevista per domani insieme al marito, il re Maha Vajiralongkorn succeduto al trono dopo la morte del padre Bhumibol Adulyadej.

La regina Suthida ha trascorso una lunga vacanza a Portonovo, a partire dalla metà di aprile, accolta nel verde del Seebay hotel, la struttura di Guido Guidi, che negli ultimi due anni ha completamnete cambiato volto con una profonda ristrutturazione e da subito apprezzata da numerosi vip oltre che da una clientela sempre più numerosa. Una novità nell’accoglienza che ha dato di sicuro un ulteriore slancio all’intera baia.

L’arrivo della regina ha inevitabilmente provocato un’innalzamento dei livelli di sicurezza in tutta l’area. Dal Seebay massimo riserbo: «Non confermiamo e non smentiamo». Fatto sta che dell’arrivo della regina era stato messo a conoscenza il governo italiano, i sistemi di sicurezza nazionali e, sul territorio, la Questura e la Prefettura. La regina è arrivata nelle Marche con un volo atterrato all’aeroporto Sanzio: con lei un centinaio di persone tra servizi segreti, personale addetto alla sua persona e anche l’auto regale che è stata collocata sotto un tendone nel parco dell’hotel per restare al coperto da occhi indiscreti.

Ma il nutrito parco macchine del corpo diplomatico non ha fatto passare inosservata la presenza di un personaggio di alto livello, senza dimenticare la sorveglianza intorno e all’interno dell’hotel. La regina ha approfittato della sua permanenza nelle Marche per visitare molti luoghi storici e, ovviamente, per fare shopping. Ma tutto senza visite riservate: è andata in giro tra le persone sebbene circondata da numerose guardie del corpo molto discrete. E poi passeggiate nel parco del Conero ed escursioni in bici.

E la storia della regina Suthida può essere tranquillamente quella di un film. Fino a pochi anni fa, prima della sua incoronazione ufficiale di domani, era assistente di volo per la Thai Airways. Poi la storia d’amore con il re della Thailandia Maha Vajiralongkorn e il matrimonio celebrato il primo maggio. Nel frattempo il re aveva nominato Suthida generale del Royal Thai Army nel dicembre 2016, e vice comandante della guardia personale del re nel 2017.

Vajiralongkorn, 66 anni, conosciuto anche con il titolo di Re Rama X, è diventato monarca dopo la morte di suo padre, il re Bhumibol Adulyadej, nell’ottobre 2016.