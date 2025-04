Regionali, grandi manovre a sinistra. Nobili candidato con Avs

Elezioni regionali, grandi manovre all’interno della sinistra anconetana a sostegno del candidato Matteo Ricci. In attesa della comunicazione ufficiale sulla data del voto, la temperatura inizia a riscaldarsi in quello che un tempo si chiamava ‘campo largo’. Un punto fermo della strategia progressista è fissato per domenica, giorno in cui è in calendario il Congresso cittadino del Partito Democratico. Al netto della nomina di Federica Fiordelmondo come Segretaria dell’Unione Comunale e dell’illustrazione delle linee programmatiche del partito nella città capoluogo delle Marche, la discussione sulle candidature entrerà nel vivo. Un partito, come nella buona tradizione del centrosinistra, diviso e più o meno dialogante. Da settimane ormai girano diversi nomi come possibili papabili per un seggio all’interno dell’Assemblea Legislativa delle Marche, a partire dall’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, senza dimenticare la capogruppo in consiglio comunale Susanna Dini, il consigliere Andrea Vecchi e altri. La Mancinelli, tuttavia, potrebbe correre non con il Pd, ma nella lista del candidato a presidente Matteo Ricci.

Non sarà della partita interna, e non c’erano dubbi in tal senso, Andrea Nobili, ex assessore durante la giunta Gramillano e in rotta da tempo con i Dem. Un suo rientro diretto nelle questioni elettorali sembra ormai certo e dovrebbe essere ufficializzato non appena verrà annunciata la data delle regionali. Alleanza Verdi e Sinistra ha offerto un seggio all’avvocato dorico, come indipendente. Sempre a sinistra resta da chiarire il futuro di Azione, il movimento di Carlo Calenda in bilico tra il centrosinistra e il centrodestra. Con lui, su Ancona, resta in attesa di un segnale anche il consigliere comunale Tommaso Fagioli.

Non sembrano mature, inoltre, le candidature di Carlo Pesaresi e Francesco Rubini. Chi potrebbe aver deciso di fare il salto da sinistra a destra, almeno queste le voci che circolano, è Matteo Vichi. L’ex consigliere socialista di maggioranza nella giunta comunale targata proprio Mancinelli, è dato come candidato su Ancona tra le fila di Forza Italia. Siamo ancora nelle fasi di riscaldamento, presto la corsa partirà e sarà tutta da seguire.

p.cu.