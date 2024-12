Regione adriatico-ionica, nasce l’osservatorio Do-Air

Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio (Forum AIC) lancia l’Osservatorio DO-AIR (Data Observatory of the Adriatic and Ionian Region) in collaborazione la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche. Un Osservatorio permanente per promuovere la cooperazione economica e lo sviluppo tra i Paesi della Macroregione Adriatico-Ionica. L’Osservatorio acquisirà i dati demografici dell’area, i flussi import/export, gli investimenti e realizzerà un censimento delle imprese presenti nella macro regione, curando in particolare anche la raccolta e l’analisi dei dati dei traffici marittimi ed aeroportuali, il tutto in cooperazione con la Camera di Commercio delle Marche. Alla presentazione dell’Osservatorio hanno partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, Gino Sabatini, presidente del Forum delle Camere di commercio dell’Adriatico e dello Ionio, Gian Luca Gregori, Rettore della Politecnica, Fabio Pigliapoco, capo del Segretariato permanente dell’iniziativa Adriatico Ionica e Carlo Ciccioli, membro del Parlamento Europeo.

Negli ultimi 20 anni l’allargamento a est dell’Unione Europea ha portato a un aumento dei traffici import/export nell’area che nel 2022 hanno raggiunto un volume d’affari di 34 miliardi di euro. La Regione Marche in questo contesto gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle sinergie economiche e sociali della Macroregione Adriatico-Ionica. DO-AIR consentirà di monitorare con maggiore precisione l’evoluzione di questi trend.