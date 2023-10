Regione, l’affondo del Pd: "Aldo Salvi sottosegretario?. Assessore commissariato"

Dai primariati di lunga data all’ospedale di Torrette al ruolo di Sottosegretario alla presidenza della Regione con delega alla sanità (affiancherà l’assessore Saltamartini), passando per l’esperienza, di scarso successo, delle elezioni Comunali di Ancona. La parabola professionale del dottor Aldo Salvi, uno dei luminari dell’emergenza-urgenza delle Marche, si completa di un nuovo capitolo: "Ringrazio il presidente della Regione e la giunta per la fiducia riposta nel sottoscritto" si limita per ora a dire Salvi in attesa di capire quali mansioni dovrà effettivamente ricoprire nel suo, inedito percorso politico.

La maggioranza a Palazzo Raffaello applaude al provvedimento che di fatto dovrebbe chiudere e smorzare le tensioni nel centrodestra regionale, mentre l’opposizione va all’attacco: "La nomina di Aldo Salvi non chiude la crisi della giunta regionale, ma ne certifica l’irreversibilità – questo l’affondo di Maurizio Mangialardi, capogruppo regionale del Partito Democratico – Più che allontanare la crisi si stanno mettendo definitivamente a nudo le profonde divisioni del centrodestra marchigiano capaci di paralizzare l’attività istituzionale della Regione Marche. Non solo, il fatto che il dottor Salvi si occuperà prevalentemente di sanità, conferma le critiche che il nostro gruppo assembleare muove da tempo alla fallimentare politica sanitaria della giunta Acquaroli. Di fatto, la decisione di commissariare un ormai sempre più isolato assessore Saltamartini è il segno tangibile che tanto la riorganizzazione quanto l’imbarazzante Piano Socio Sanitario non hanno convinto neppure il presidente Acquaroli e la sua maggioranza. Peccato che i danni ormai siano stati fatti e la nomina del dottor Salvi potrà fare davvero poco per ripararli e dare quelle risposte che i cittadini si attendono in termini di abbattimento delle liste di attesa, ritorno alla piena funzionalità dei pronto soccorso e riduzione della mobilità passiva. Alla fine Acquaroli ha utilizzato Saltamartini come agnello sacrificale per provare a ricomporre i cocci di una coalizione ormai in frantumi. Apparentemente oggi il presidente sembra più forte, stante anche la spaccatura tra la segreteria politica della Lega e la maggior parte dei suoi consiglieri regionali, che non hanno nessuna intenzione di mettere a rischio le loro poltrone per seguire la linea politica tracciata da Giorgia Latini. Ma alla fine sarà davvero così?".

Sulla stessa linea, e non potrebbe essere altrimenti, anche Manuela Bora, consigliera Dem ed ex assessore regionale: "Acquaroli ha perso su tutti i fronti. Il presidente è riuscito a tenersi in giunta tutti gli assessori sfiduciati dal loro stesso partito e la nomina di un sottosegretario, nei fatti il commissario di Saltamartini, arriva incomprensibilmente subito dopo l’approvazione del piano sociosanitario. La spaccatura nella maggioranza è e rimane evidente, con una sfiducia trasversale da parte dei membri della stessa maggioranza. La crisi di giunta fatta esplodere con la denuncia da parte dello stesso centrodestra, del fallimento della sanità regionale, sembra concludersi con una toppa peggiore del buco. Oggi la colpa è dell’assessore, domani sarà anche del sottosegretario".

p.cu.