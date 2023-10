Registratore di cassa manomesso: attività chiusa

Ha serrato i battenti una settimana fa ormai, non per sua volontà ma per un provvedimento della Guardia di Finanza il titolare di quell’attività commerciale. La tenenza, durante i controlli, ha fatto scattare un provvedimento specifico contro quell’esercizio del centro storico di Osimo che ne ha determinato la chiusura per diversi giorni. E’ scattata anche la sanzione che ammonterebbe a migliaia di euro. Qualcosa infatti non è quadrato alle forze dell’ordine. Sarebbe stata contestata la manomissione del registratore di cassa da parte dell’esercente osimano e l’emissione di scontrini fiscali: dal negozio infatti avrebbero alterato il corrispettivo di cassa giornaliero battendo ricevute non valide ai fini fiscali o fatte passare per un errore di vendita, motivo che è costato la sospensione dell’attività per una decina di giorni almeno.

La manomissione, che secondo i finanzieri sarebbe stata intenzionale, sarebbe avvenuta solo in caso di pagamento con contanti da parte dell’ignaro cliente. Non si conosce con esattezza l’importo totale del sottratto. L’attività dovrebbe comunque riaprire la prossima settimana. Tanti osimani hanno notato la saracinesca abbassata e hanno pensato che fossero in corso lavori urgenti di sistemazione dei locali ma la realtà è diversa.

I controlli di Finanza, Polizia, Carabinieri e agenti della Municipale sono sempre intensi, in centro e non solo. Lo scorso lunedì pomeriggio infatti c’è stato un altro presidio interforze nel centro storico e nelle periferie eseguito in maniera congiunta da tutte le forze dell’ordine su disposizione del Questore dorico. Il dispositivo dispiegato nelle vie e piazze principali, così come nelle frazioni, ha previsto otto posti di controllo, il monitoraggio di quattro esercizi pubblici, trovati in regola con le licenze, l’identificazione di 128 persone, di cui 22 pregiudicati (uno dei quali segnalato all’autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte in sede di espiazione di misura alternativa alla detenzione) e il controllo di 56 veicoli. Anche per l’ultimo fine settimana di ottobre, che si congiunge con la festività di Ognissanti, i controlli continueranno intensi su tutto il territorio della Valmusone e della Riviera del Conero.

