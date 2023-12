Registri truccati. Condannati quattro studenti

Truccavano per lo più ritardi e assenze entrando nel registro elettronico della classe grazie alla password di almeno due professori. È arrivato a sentenza il processo per cinque studenti hacker rinviati a giudizio a giugno dello scorso anno. La vicenda di riferimento è quella di un gruppo di alunni che frequentavano la scuola superiore Benincasa-Savoia di Ancona, nell’anno scolastico 2015-2016. Accesso abusivo al sistema informatico e falso le accuse che hanno fatto finire i ragazzi, tutti 18enni all’epoca dei fatti, davanti alla gup Francesca De Palma prima e poi davanti alla giudice Francesca Grassi che ha sentenziato ieri: per quattro sono arrivate le condanne da sei mesi ad un anno (pena sospesa). Per un quinto imputato è arrivata l’assoluzione. Nell’indagine madre, partita perché la preside dell’istituto si era accorta di discrepanze tra il registro elettronico e documenti cartacei, c’erano finiti anche i genitori dei ragazzi ma per loro le posizioni erano state archiviate da tempo perché hanno dimostrato di non essersi collegati dai pc con la linea internet utilizzata invece dai figli per accedere al registro. Gli indagati inizialmente erano 23 ragazze e 11 ragazzi, di tre classi diverse, per lo più dell’ultimo anno. In 27 avevano fatto richiesta di messa alla prova e per due c’era stato il proscioglimento perché avevano già affrontato un giudizio per gli stessi episodi ed erano stati assolti per irrilevanza del fatto. Entrando con le password modificavano le assenze fatte e gli ingressi in ritardo. Non sono stati riscontrati correzioni di brutti voti.