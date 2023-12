Registro votanti ‘violato’: "C’è l’inchiesta in corso"

"È corretto che un cittadino, peggio ancora se candidato a sindaco, a urne aperte, visioni il registro dei votanti per vedere chi ha votato e chi no? Questo comportamento potrebbe costituire un presupposto per esercitare una pressione su chi non si è ancora recato al seggio?".

È l’interrogativo che si pongono i rappresentanti delle liste di maggioranza Falconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani e Falconara 2028, riprendendo in mano l’interrogazione presentata giovedì in Consiglio comunale dai consiglieri Ivano Astolfi (Fim), Giorgia Fiorentini (Upf), Matteo Maculan (Dd) e Stefano Veronese (F2028), in merito ad un presunto episodio che si sarebbe verificato lo scorso 14 maggio – primo giorno della tornata elettorale di Falconara – e che avrebbe visto come protagonista l’ex candidato sindaco non eletto, oggi consigliere di opposizione Marco Baldassini.

In aula, due giorni fa, i consiglieri di maggioranza avevano chiesto se corrispondesse al vero quell’episodio, "se il presidente di seggio non si è opposto alla consultazione dei registri e se sono intervenute le forze dell’ordine".

L’assessore Marco Giacanella, rispondendo in aula, ha detto che "non è possibile rispondere nel rispetto del segreto istruttorio, in attesa che le competenti autorità completino l’istruttoria stessa". Ieri, però, una nuova presa di posizione delle quattro liste pro Signorini: "Baldassini è stato per questo denunciato – hanno scritto in una nota –. Riteniamo che il suo comportamento, se accertato, abbia gravemente violato le norme che disciplinano le elezioni. La denuncia è stata sporta alle competenti autorità che hanno avviato un’indagine e ascoltato i testimoni. L’amministrazione comunale, visto che le indagini sono ancora in corso, non può dare una risposta istituzionale, ma ritiene giusto informare i cittadini".