Regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazioni approvato tra polemiche

Al grido di "vergogna", il regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni passa in Consiglio Comunale. Un dibattito dai toni accesi, davanti a un gruppo corposo di cittadini, quello che ieri ha tenuto banco in consiglio comunale dove la minoranza ha votato contro il regolamento: "Non c’è stata partecipazione e lo dimostrano le persone presenti in quest’aula, il mio voto è contrario".

Con tredici voti a favore e sei contrari, il regolamento ha ottenuto l’immediata eseguibilità: ‘Vergogna’ – hanno gridato alcuni presenti –. Prima delle dichiarazioni di voto, lo scontro tra maggioranza e opposizione ha chiamato in causa non solo l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo, che ha relazionato, ma mezza Giunta.

A parlare per l’opposizione, è stata la consigliera Chantal Bomprezzi: "Non c’è stata partecipazione, altrimenti tutte queste persone non sarebbero qui oggi – ha spiegato – avevate messo nel vostro programma elettorale la trasparenza, che non c’è stata. Non sono d’accordo, mi ero già espressa in commissione e oggi torno a ribadire che la pratica andava gestita diversamente. Il mio voto è contrario".

Durante la discussione, il botta e risposta ha riguardato temi passati, con la maggioranza che accusa l’Amministrazione Olivetti di guardare indietro: "Non prendo lezioni da chi ha messo 46 antenne sul nostro territorio – ha spiegato il sindaco – siamo qui per approvare un regolamento che per la prima volta darà ai cittadini la possibilità di sapere qual è l’esposizione della sua casa oltre ad essere l’unico strumento che ci consente di evitare che vengano concentrate solo in dei siti".

Il dibattito si è spostato sulle modalità di esecuzione del regolamento piuttosto che sul contenuto: "Quello che non capisco è se siete contrari che ci sia un regolamento? – ha ribadito l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo – A luglio sembrava che tutto questo non interessasse a nessuno e anche oggi sembra che interessi più la polemica del contenuto".

A intervenire per riportare l’attenzione sul regolamento è stato anche il vice sindaco Riccardo Pizzi: "Intervengo come cittadino, cerchiamo di entrare nel merito del regolamento piuttosto che strumentalizzare l’argomento". A tenere banco è stato un botta e risposta tra l’assessore Campagnolo e il consigliere Romano, una discussione che ha alzato i toni prima della dichiarazione di voto.