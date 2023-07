Regolamento di conti dopo la movida sul lungomare

Regolamento di conti in via Spontini dove sabato notte, due gruppi di giovani si sarebbero scontrati fino a scatenare una rissa.

Erano da poco trascorse le tre quando i ragazzi si allontanavano da alcuni locali dove avevano trascorso la serata e si sono presi a parole in una delle vie adiacenti al lungomare, tra le più frequentate. Schiamazzi, grida, ma anche rumori strani hanno allertato alcuni residenti che hanno chiesto l’intervento della polizia: gli agenti arrivati sul posto non hanno trovato nulla. A scontrarsi potrebbero essere gli stessi gruppi di ragazzi che quindici giorni fa, avevano scatenato una rissa proprio a poca distanza da via Spontini. In quell’occasione però alcuni sarebbero ricorsi a cure mediche. Nessuno ha ancora sporto denuncia e non ci sarebbero gravi feriti, l’allarme avrebbe quindi evitato il peggio tra i gruppi dei giovani che si sono scontrati. All’arrivo della polizia i ragazzi si sarebbero divisi e mischiati tra i tanti giovani ancora sui luoghi della movida facendo perdere le tracce.