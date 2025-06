Regolamento di conti tra 14enni fuori dallo stadio

È stato necessario l’intervento dei carabinieri per mettere fine a una rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di mercoledì, fuori dal campo sportivo delle Saline. Protagonisti, tre 14enni, compagni di squadra in campo, ma che nei giorni precedenti all’allenamento di mercoledì avevano avuto delle discussioni in spiaggia. È così che uno di loro, avrebbe pensato di regolare i conti, facendosi aiutare da alcuni amici, ma una volta arrivato al campo di allenamento, è stato allontanato dall’allenatore, insieme agli altri due ragazzi affidati ai genitori. Visto l’attrito, il mister li ha ‘puniti’ esonerandoli dall’allenamento. Uno di loro se n’è andato accompagnato, mentre l’altro, alla presenza del padre ha tentato di chiarire la questione e riappacificarsi con il suo compagno di squadra, ma è proprio in quel frangente che sarebbe stato pestato.

I compagni dell’altro 14enne, estranei alla squadra, sarebbero intervenuti quando il ragazzo si sarebbe avvicinato per mettere fine alla vicenda, forse pensando che volesse alzare le mani. Loro lo hanno pestato sotto gli occhi del papà che ha chiesto l’intervento dei carabinieri e, aiutato da altri compagni di squadra del figlio, ha cercato di sedare la rissa. Sul posto è arrivata anche una volante. Il ragazzino pestato è stato affidato al personale del 118 per una sospetta frattura a un braccio. Il suo compagno di squadra e la sua gang, avrebbero scelto di regolare i conti in questo modo. Una brutta storia che nulla a che vedere con i valori dello sport che ogni giorno al campo delle Saline vengono trasmessi ai ragazzi. Una vicenda che sarà chiarita dai carabinieri intervenuti per mettere fine alla rissa.

L’intento del gruppetto, sarebbe stato proprio quello di schierarsi contro il ragazzo, nonostante lo stesso avrebbe tentato di riappacificarsi con il suo compagno di squadra. Una vicenda che ha lasciato di stucco non solo i genitori dei tanti ragazzi che a fine allenamento, sono venuti a conoscenza che nel parcheggio, era divampata una vera e propria rissa tra coetanei.

A prendere provvedimenti nei confronti delle persone responsabili dell’accaduto, sarà probabilmente anche la società sportiva per cui sono tesserati. Regolamenti di conti con l’aiuto di coetanei sembrano essere la normalità tra gruppi di adolescenti: a sventare una rissa tra 12enni qualche mese fa, era stato il padre di uno dei ragazzi presi di mira dal gruppetto di bulli, allertato in tempo dal figlio, impaurito perché temeva di essere aggredito.