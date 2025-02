Reinserimento delle persone limitate nella libertà

Un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale. È l’obiettivo del primo "Piano di azione 2024-2026" approvato dalla Regione Marche che prevede investimenti per oltre 15 milioni di euro. "Il reinserimento sociale e lavorativo è un passaggio cruciale per la riabilitazione e l’inclusione, con un impatto positivo sulla sicurezza della comunità", ha dichiarato Filippo Saltamartini, vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali.