Religione cattolica, nuovo progetto per l’insegnamento

Stare al passo con i tempi, leggere il contesto in cui si vive, osare il cambiamento: sono gli ingredienti di un nuovo percorso che sta per partire nelle scuole delterritorio in merito all’insegnamento della religione cattolica (Irc). Da queste considerazioni è nata l’idea della diocesi di Senigallia di "ripensare insieme l’insegnamento della religione cattolica e di condividere esperienze didattiche già avviate da anni, coinvolgendo tutte le famiglie, per uscire dallo stereotipo ancora diffuso tra molti genitori di un’ora di catechesi". La diocesi, in collaborazione con tutti i dirigenti scolastici del territorio, ha organizzato un incontro pubblico di ascolto e di confronto, rivolto in particolare ai genitori, con la partecipazione di Filippo Binini, docente e autore di testi Irc, Asmae Dachan, giornalista, e Simone Ceresoni, dirigente scolastico, che si terrà sabato 2 dicembre alle ore 17.30 all’auditorium San Rocco. Nell’occasione si parlerà anche di un progetto di sperimentazione didattica per l’insegnamento della religione cattolica al quale la diocesi sta lavorando e sarà distribuito del materiale illustrativo in diverse lingue, che sarà poi consegnato per tutte le scuole.