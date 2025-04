Religioso di 85 anni colto da malore durante una veglia di preghiera

Due abusi etilici si sono verificati la notte di Pasqua in città. Uno in via Cingoli dove lungo il marciapiede è stato ritrovato dai sanitari della Croce Gialla un uomo di 48 anni privo di sensi. Sul posto è sopraggiunta anche un’automedica del 118. L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Torrette, ma non è in gravi condizioni. Un altro intervento è stato effettuato in piazza del Papa, dove una persona ha avuto bisogno di assistenza medica ma alla fine ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Altri due interventi per malore si sono verificati nella chiesa di piazzale Camerino dove è stato soccorso un 36enne; l’altro invece nella chiesa di Brecce Bianche San Gaspare del Bufalo per una donna di 78 anni. Chi invece è andato in ospedale è un religioso di 85 anni colto da malore in un locale in zona Baraccola sud dopo una veglia di preghiera: è stato portato a Torrette.